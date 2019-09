Politsei kaalub, kas Aivar Rehe metsast otsmise jätkamisel on mõtet

Põder ütles esmaspäeval, et politseil on alust arvata, et Rehe elule ja tervisele on reaalne oht. Ta täpsustas, et see seisneb mehe käitumises. Operatiivjuht rääkis teisipäeval «Ringvaates», et politsei tegeleb nii suitsiidi-versiooniga, aga samuti kaalutakse muid kadumise versioone. «Tuleb aru saada, et see kõik võtab aega,» märkis Põder.