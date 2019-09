Politsei- ja piirivalveametist kinnitati, et Tallinnast leiti Danske panga eksjuhi Aivar Rehe surnukeha. Postimehele teadaolevalt leiti mees enda koduaiast ning kõik viitab sellele, et Rehe lõpetas ise oma elu.

Postimehele teadaolevalt on eksperdid praegu seisukohal, et Rehe surnukehe ei saanud olla koduaias varem kui eile õhtust.

Politsei sõnul teatasid Rehe surnukehast tema lähedased. «Tuleb välja selgitada, kus ta need kaks päeva veetis,» ütles politsei pressiesindaja Kristjan Lukk Postimehele.

Hoov, kust Aivar Rehe surnukeha väidetavalt leiti, on pisike muruala, kus ei ole ühtegi eraldi hoonet või kuuri. Maja aed on ääristatud hekiga.

Uudis on täiendamisel!

Aivar Rehe juhtis Danske panka aastatel 2008–2015. Aastatel 2007–2015 jooksis Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide kahtlase päritoluga raha. Selle aasta märtsis ütles Rehe Postimehele, et tunneb endal küll vastutust, kuid arvab, et Danske rahapesu tõkestamise meetmed olid tollel ajal piisavad.

2017. aasta novembris algatati Eestis kriminaalmenetlus Danske Eesti suhtes. Riigiprokuratuur kinnitas Postimehele, et Aivar Rehele ei ole kahtlustust esitatud ning panga osas käiva kriminaaluurimise menetuslike toimingutega ei ole Rehe seotud olnud. Praeguseks on kahtlustus esitatud kaheteistkümnele Danske endisele töötajale, keda kahtlustatakse suure ulatusega rahapesus. Ühele inimesele on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja ühele altkäemaksule kaasaaitamises.