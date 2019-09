Kallas: erakordne, et valitsus hakkab keskmist pensionit maksustama tulumaksuga

«Järgmise aasta eelarvest rääkides ei saa me üle ega ümber ebaõiglusest pensionäride suunal. See on erakordne, et valitsus hakkab keskmist pensionit maksustama tulumaksuga. Keskerakonna poolt suurelt lubatud 100-eurosest erakorralisest pensionitõusust jääb peale tulumaksu maksmist alles ainult 1,4 eurot,» kirjutas Kaja Kallas oma blogis. «See on mastaapne pensionäride ja valijate petmine.»

Kallase sõnul proovib peaminister jätta muljet nagu oleks pensionide indeksseerimisest tulenev pensionitõus valitsuse töövõit.

«Nii see aga pole – pensionitõus tuleneb headest aegadest majanduses ja tugevast palgakasvust. Indekseeritud pensionitõus toimub iga riigieelarvega ja see on seadusest tulenev kohustus, mitte poliitikute suuremeelsus. See valitsus suutis pensioni erakorraliselt tõsta kõigest 7 eurot aga sellelt võetakse tulumaksuga 5,60 tagasi. Head valitsuserakonnad, palun kuulake, mis summadest me räägime – 1 euro ja 40 senti. Lubatud sajast eurost on saanud 2 pätsi saia kuus.»

«Kõige tagatipuks lubas Keskerakond oma valimisprogrammis, et keskmine pension hoitakse tulumaksuvaba. Eelarves on asjad vastupidi. Aga see pole esimene kord kui peaminister murrab oma sõna,» kirjutas Kallas.