Kaljulaid: Trump tundis huvi Eesti digiarengute vastu

«Ameeriklased on kogu aeg panustanud rahaliselt ja jätkuvalt panustavad rahaliselt ka Eesti taristu väljaarendamisse ja see koostöö on heal järjel, täna oli ka võimalik tänada president Trumpi selle eest,» ütles Kaljulaid «Aktuaalsele kaamerale».

Kaljulaidi sõnul oli Trump väga huvitatud Eesti digiarengutest.

«Tore oli näha, et selle peale hakkasid ka teised riigijuhid rääkima sellest, miks nende arvates just Eesti on see, kes on saavutanud edu, seda oli tore lõunalauas näha,» märkis ta.

«Meil on palju valdkondi, kus me koostööd teeme ja küberturvalisus loomulikult ka,» ütles Kaljulaid.

USA-s töövisiidil viibiv president osaleb nädala jooksul kõrgetasemelisel kliimatippkohtumisel, kõneleb tuleviku tööst Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Ford Foundation korraldatud tippkohtumisel ja Atlantic Council’i korraldatud Euroopa tuleviku-teemalisel arutelul ning riikide jätkusuutlikule arengule pühendatud foorumil, ja esineb sõnavõtuga UN Women naisliidrite nõukogus. Riigipea kõneleb ka naiste ja laste tervise eest seisva liikumise Every Woman Every Child (EWEC) kokkusaamisel – ta on möödunud aasta septembrist ÜRO peasekretäri juhitava liikumise kaasjuht.

Lisaks toimub rida kahepoolseid kohtumisi teiste riikide juhtidega, kus on valdavalt teemaks koostöö ÜROs Eesti julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal, ning digi- ja küberteemad. Riigipea kohtub Costa Rica, Moldova, Poola, Somaalia ja Tšiili presidentide ning India peaministriga, ja osaleb Ameerika Ühendriikide presidendi vastuvõtul.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kuulub 193 riiki ja selle peaassamblee koguneb korraliseks istungjärguks iga aasta septembri keskpaigast detsembri keskpaigani.