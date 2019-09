Galerii: politsei pani esimesed kiiruseületajad tee äärde rahunema

Eile kirjutas Postimees , et alates tänasest võib kiiruseületajaid trahvi asemel oodata rahunemispeatus. See tähendab, et kiirust ületanud autojuht saab lähinädalatel valida, kas maksab trahvi või ootab tee ääres vastavalt rikkumise tõsidusele kas 45 või 60 minutit. Vabadus valida trahvi või ootamise vahel on ainult teatud päevadel ja valitud kohtades, millest PPA avalikkust ette ei teavita.

Kui autojuht ületab kiirust ja politsei selle fikseerib, siis kutsutakse ta tee äärde. Seal saab ta valida kahe võimaluse vahel, millest üks on rahatrahv ja teine on jääda tee äärde seisma, ehk siis maksta oma ajaga.

Need, kes ületavad kiirust kuni 20 kilomeetrit tunnis, ootavad 45 minutit, ja need, kelle kiiruseületus on 21–40 kilomeetrit tunnis, ootavad vastavalt 60 minutit. Suurema kiiruseületuse korral järgneb juba tavapärane trahv ja menetlus. Rahunemispeatuse võimalus on vaid neil, kel varasemad karistused puuduvad. Kes on eelnevalt politsei huviorbiiti jäänud, peab igal juhul trahvi maksma.