Chirac 2001. aastal intervjuus Postimehele: Euroopas ei tohi luua eraldusjooni

Kui on tegemist ELi laienemisega, siis pole enam kohane rääkida esmajärgulistest või teisejärgulistest kandidaatriikidest. Läbirääkimistel on näiteks Slovakkia jõudnud järele mitmele Luksemburgi grupi riigile. Samas võib täheldada Poola mõningat mahajäämist. Kas on tõenäoline olukord, et Balti riigid peaksid ootama Poola vastuvõtmise taga?

Ma jagan teie arvamust, mille järgi ei ole esma- või teisejärgulisi kandidaatriike: kõigil liiduga liituda soovivatel riikidel on võrdsed tingimused; läbirääkimistel hinnatakse iga riiki tema saavutuste järgi.

Göteborgis pandi paika ambitsioonikas, kuid samas realistlik ajakava lõpetamaks liitumisläbirääkimised 2002. aasta lõpuks niivõrd, kuivõrd kandidaadid on vajalikud tingimused täitnud. Seega pole ühelegi riigile antud garantiid, et ta igal juhul liitub esimeste riikide hulgas, ja samas ei tohi ükski kandidaat tunda, et selline võimalus on tema puhul välistatud.

Kuidas kujutab Prantsusmaa ette kandidaatriikidest tuleva tööjõu vaba liikumise piiramist?

Prantsusmaa arvamus on, et liidu poolt vastu võetud sätted lubavad lepitada mõne liikmesriigi väljendatud muresid vajadusega kehtestada nii kiiresti kui võimalik isikute vaba liikumine, mis on üks Euroopa ühisturu põhivabadusi.

Me oleme saavutanud komisjoni esialgse ettepaneku pehmendamise ning selle, et kandidaatidele esitatavad tingimused oleksid paindlikud ja tulevikus uuesti läbivaadatavad, et võimaldada järkjärgulist Euroopa Liidu liikmesriikide tööturgude avanemist.

Prantsusmaa on valmis Eestile laiendama samad abinõud, mida on aktsepteerinud teised kandidaatriigid ja mis on võimaldanud selle peatüki sulgemise.

Kas olete rahul Euroopa tuleviku debati hetkeseisuga? Kui suures ulatuses võib selles debatis kuulda ka ELi kandidaatriikide hääli?

Nizzas vastu võetud otsus korraldada ulatuslik debatt liidu tuleviku kohta on teoks saamas kõikides liikmes- ja kandidaatriikides. Loomulikult on meil selle üle hea meel.

Prantsusmaal võtab debatt hoogu. See toetub eelkõige piirkondlikele foorumitele, et kodanikud, ühingud, valitud isikud ja tudengid saaksid oma muresid täielikult väljendada.

Selline konsultatsioonisüsteem on Prantsusmaal esmakordne! Esimesed arvamuste vahetused on olnud väga julgustavad. Laienemise perspektiiv tekitab meie kaaskodanikes vajaduse sellise liidu järele, mis oleks nende igapäevamuredele lähemal.

Oleme soovinud kaasata kandidaatriikide esindajaid nendele mõttevahetustele, et lihtsustada Euroopas tekkivate probleemide vastastikust mõistmist ja pakkuda neile konkreetseid lahendusi. Näiteks osales Tshehhi Vabariigi suursaadik 9. juulil 2001 Chalonsis, Champagne’i maakonnas toimunud foorumil, kus ta sai meile anda oma ettekujutuse Euroopast.

Seejärel jätkub debatt alates järgmisest aastast Euroopa tasandil, rohkem struktureeritud raamis. On selge, ja see on muide kooskõlas Nizza deklaratsiooniga, et liikmesriigid on debatti tihedalt kaasatud.

Göteborgi tippkohtumine paistis silma suurte meeleavalduste poolest. Mida saab teha, et vältida selliste sündmuste kordumist?

Göteborgi tippkohtumine paistis tõepoolest silma globaliseerumisprotsessi vastu suunatud meeleavalduste poolest.