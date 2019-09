Kristen Michal: TTVst poole sulgemine on hea algus

«See on küll hea uudis, et vähemalt poolenisti suletakse maksumaksja raha raiskav ja peamiselt Keskerakonna enesereklaami kummitoaks olnud Tallinna Kesktelevisioon,» leiab Kristen Michal (Reformierakond) ja lisas, et rahaliselt tähendab see seda, et TTV eelarve, mis on suurusjärgus 3,8 miljonit eurot väheneb ligikaudu 2 miljoni suurusjärku. «Tunnistan, et linnapeana oleks ma selle tervikuna kohe sulgenud, mitte poolele teele jäänud, siiski algus seegi.»

Michal kinnitas, et linnale oleks vaja teavitust, kuid arukam oleks erakanalitest osta eetriaega. «Teavituse kahel miljonil tuleb silm hoolikalt peal hoida, et see mitte just väike summa ei lisandu Kremli kanalitest saadete ostmisele või sotsiaalmeedias armutuks enesereklaamiks. Kes ei tea, siis Tallinna linnajuhid kulutavad aastas veel ca 400 – 500 tuhat eurot Kremli sõnumeid võimendava PBK programmi otsmisele, ka sel tuleb lõpp lähemale. Ning võrdlusena, umbes kahe miljoniga saab suur erakond kenasti tehtud kohalike valimiste kampaania. Kogu riigis,» lausus Michal.

Michal lisas ka, et Reformierakond pole üheski TTV saates käinud. Lisaks on nad vähemalt kahel korral aastas, eelarvet arutades, teinud ettepaneku, et televisiooni raha kasutada elanike huvides.

«Tallinna TV sulgemise põhjuseid võib igaüks ise kaaluda, kuid arvan, et tegelike põhjuste hulgas on ärganud südametunnistust vähem, rohkem ikka Keskerakonna reitingu parandamise soovi ning teisalt ERJK (Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni) süstemaatiline töö esitada Keskerakonnale järjest suuremaid arveid maksumaksja tagant virutamise eest. Iga selline kaasus, kus keskerakondlikud linnajuhid on saanud soliidse arve maksumaksja raha enesereklaamiks kasutamise eest on koos avaliku survega sillutanud tee tänasesse,» lausus Michal.

«Kui keegi on õigel teel, tuleb teda kiita. Mihhail on teinud õige otsuse,» ütles Michal ja lisas, et mis siis, et sunnitult. «Nüüd julgustan teda minema lõpuni – Tallinna võimuolijate enesereklaam olgu vaid hästi tehtud töö, mitte maksumaksja raha eest ning Kremli sõnumeid edastavate kanalitega tuleb koostöö lõpetada. Sest on äraspidine, kui riigina võitleme siin teise riigi mõjutustegevuse vastu, ning ise anname Tallinna maksumaksja raha selle toeks,» soovis Michal.