Merit Kopli jätkab tööd kuluurinõunikuna Berliinis

Kultuuriesindaja ülesanne on eesti kultuuri tutvustamine ja kahe maa vaheliste kultuurisuhete hoidmine ning edendamine. Samuti tuleb Koplil seista kultuuriekspordi arendamise eest. Eestil on kultuuriesindajad kokku kuues riigis – Belgias, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Soomes ja Venemaal. Lisaks tegutseb osalise koormusega kultuurireferent New Yorgis.