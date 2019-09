Mart Kalm: paljud Tallinna kinnisvaraarenduste uued korterid on kehvad ja ei ole kallist hinda väärt

«See, kuidas kõik arhitektid ägavad selle all, kuidas kinnisvara-arendaja, ekspert, kes teab, mida saab müüa ja mida mitte ja kuidas saab laenu, solgib kõik normaalselt hästi elatavad põhiplaanid ära… Kui ma vaatan praegu City24s uusi Tallinna kinnisvaraarendusi, siis minu meelest see kvaliteet, mida need korterid pakuvad ja mis on nende hind, seal on tohutu diskrepants. Nii kehvad korterid ei ole seda hinda väärt! Ma tunnen seda igal sammul.»

Kalm märkis, et mõni kinnisvaraarendaja võib ehk solvuda, kui ta kedagi nimeliselt välja tooks.

«Aga kui ma mõtlen, kui tähtis maja on arhitektuurselt see nn Das Haus, mis praegu sinna hõlmikpuu külje alla (Pärnu maanteele - toim.) jõudsalt kerkib, ja kui ma vaatan neid kõige kallimaid kortereid, mis avanevad vanalinnale, siis saan aru, et nad peavadki oma vaate tõttu olema kõige kallimad Tallinna korterid. Ja siis ma saan seal korteris endale 40 ruutmeetrit pimedat esiku soolikat, samal ajal kui laste magamistoad on alla 10 ruutmeetri ja kokku on korter 168 ruutu, siis see on disproportsioon, halvasti elatav, ebamugav korter… Ma lihtsalt tean, kuidas arhitekte õpetatakse. Nii-nii ebaratsionaalset, elatavuse seisukohast, ei õpetata kunagi arhitekte tegema.»

Kalm räägib intervjuus pikemalt sellest, mida ta peab ilusaks, täpsemalt küll õnnestunuks arhitektuuriks, ning millised hooned on selle näiteks Tallinnas. Ja et ilu arhitektuuris, mis on tänavuse Tallinna Arhitektuuribienaali juhtlause, on äärmiselt subjektiivne teema.