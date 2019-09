Tallinki laevalt üle parda hüpanud mees oma päästjatele: «Ma ei mängi enam oma eluga»

Aurelia oli just lõpetamas 18-tunnist teekonda Hiiumaalt Tallinnasse. Jahi kapten Teet Laja ütles Postimehele, et jaht oli just saanud loa Tallinna Sadamasse sisenemiseks, kui sadamateenistus teatas, et sadamas on inimene üle parda hüpanud ja palus, kas jahi meeskond saab ta veest välja tõmmata.