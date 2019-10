Üle 1300 majapidamise on tormi tõttu elektrita

Ilmateenistus on andnud tormihoiatuse kogu Eestile, esimese taseme hoiatuse mandri-Eestile ja teise taseme hoiatuse Pärnu maakonnale, Harjumaale ja Läänemaale. Tugeva tuule tõttu on hommikul kell 9.20 seisuga elektrita 1300 majapidamist. Reaalajas on võimalik katkestuste arvu jälgida SIIN.