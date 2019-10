Tallinna vanglas suri 46-aastane vahistatu

30. augustil avastasid Viru vanglas ametnikud, et 38-aastane vahistatu on surnud. Viis päeva varem suri Tartu vanglas 26-aastane vang, kelle kambrikaaslane teatas valvurile, et mees ei reageeri äratamisele. Sündmuskohale saabunud meedikud püüdsid kinnipeetavat elustada, aga see ei andnud tulemust.