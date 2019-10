Fotod: Jaani kiriku esimene vitraažaken sai paika

«Meie suur plaan on katta vitraažidega 12 akent, ja väike plaan, et kuus. Aga kõik oleneb sellest, kui palju meil jaksu on. See on koguduse enda projekt, mida ei toeta ei riik ega linn. Otsime ise annetajaid ja esimesele kahele aknale oleme need ka leidnud,» rääkis Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu.

Vitraažikunstnik Dolores Hoffmannil on praegu valmis kolme akna vitraažide kavandid ja neljandat hakkab ta Tammsalu sõnul kohe tegema.

Ühe akna vitraaž läheb maksma üheksa kuni kümme tuhat eurot. Akna korrastamiseks kulub tunduvalt rohkem raha. «1944. aasta märtsipommitamises lendasid kõik kiriku aknad puruks ja vitraažid kadusid ning ka 150 aasta vanused aknaraamid ja -piidad said kannatada. See ettevalmistustöö, et kõik piidad ja raamid ära restaureerida ja paigaldada ka pakettklaasid, et kirik saaks rohkem heli-, tuule- ja külmakindlaks, läheb koos vitraažiga maksma umbes 25 000 eurot ühe akna eest,» selgitas Tammsalu.

«See on täiesti müstiline summa. Inimestel on raske aru saada, kuidas saab üks aken maksta korraliku auto hinna, aga me ei saa teha uusi aknaraame. Uued oleksid palju odavamad, aga kuna kirik on muinsuskaitse all, siis tuleb vanad raamid taastada. Raha akende jaoks oleme saanud ainult annetustest. Esimese kahe akna puhul on tegemist kahe suurannetajaga, kes on omalt poolt terve vitraaži tegemise ja selle ümber oleva aknaraami kordategemise täielikult kinni maksnud,» rääkis kirikuõpetaja.

«Väga paljud inimesed on akende kordategemist toetanud. Me oleme väga õnnelikud ja võime öelda, et esimese kahe akna raha on koos ja see tuli väga kiiresti. Dolores Hoffmann alustab juba järgmist kavandit ning kogudus ootab jätkuvalt annetusi. Tahaks järgmisel aastal järgmised kaks akent ette võtta, nii et iga annetus on teretulnud,» lausus Tammsalu. Ta meenutas, et kogudustele tehtavatelt annetustelt saab tulumaksu tagasi.

Akende restaureerimiseks ja vitraažide loomiseks saab annetusi teha järgmistele kontodele:

SEB pank IBAN: EE921010002004163009

Swedbank IBAN: EE932200221001159467