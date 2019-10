Perearst saates «Suud puhtaks»: muutkem mõtteviisi, et üle 60-aastane inimene on vana

Mall Lepiksoo märkis, et sõna «eakas» talle üldse ei meeldi. Ta viitas Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni klassifikatsioonile, mille järgi on nö noor vanainimene 75-aastane.

«Meie ühiskonnas ongi liiga domineeriv arvamine, et 60+ või 70+ on vanainimene. Kui me seda suudame muuta, siis ma arvan, et need mehed tulevad välja,» soovitas Lepiksoo. Tema sõnul ongi Eesti mehed juba oma mõtteviisi hakanud muutma. Lepiksoo viitas ka oma toimekale abikaasale, kes samuti ei soovi eriti väljas käia, kuid tahab kodus kõike ise teha. «Ja mina võin rääkida, mida tahan, aga ta ei tule,» sõnas Lepiksoo.