Kannatanule kaks kuuli kõhtu tulistanud mees eitas kohtus süüd

Tarmo Laasit süüdistatakse mullu 29. augustil toime pandud tapmiskatses. Süüdistuse järgi tulistas ta Kuusalu vallas metsas raketipüstolist kannatanu suunas nii, et lask lendas üle kannatanu pea. Seejärel tulistas ta kaasas olnud poolautomaatsest tulirelvast kannatanu suunas, tabades ohvrit kahel korral. Kuulitabamused saanud mees jäi siiski ellu. Lisaks süüdistatakse Tarmo Laasit tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Teisipäeval kinnitas Laasi kohtumajas Kanal 2 Reporteri ajakirjanikule, et pole tapmiskatses süüdi ja tegemist oli enesekaitsega. Mees rääkis, et pidas metsas toimetanud seltskonda varasteks. Prokurör täpsustas seepeale, et viiteid metsavarguse kohta pole siiski ilmnenud.