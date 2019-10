Ettevaatust liikluses: õhtul ja öösel muutuvad teed libedaks

Täna õhtul ja eeloleval ööl muutuvad sajuhood veelgi enam lörtsiseguseks. Maapinnale langedes esialgu lörtsikiht sulab, kuid õhtul on oht et teepindade jahtudes ja tihedama sajuhoo all jääb libeda kihina teepinnale. Tihedam on sadu tõenäoliselt Hiiumaal ja Põhja-Eestis. Sajupilvede all on temperatuur täna õhtul ja ka eeloleval ööl 0..+3 °C.