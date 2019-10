Martin Helme: kliimaneutraalsusele üleminek peab olema jõukohane

«Meile on oluline, et üleminek oleks riikidele jõukohane, muutused järkjärgulised ning et arvestataks piirkondade eripärasid ja vajadusi-võimalusi,» ütles Helme. «Sealhulgas tuleks arvesse võtta erinevaid geograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi liidu keskmes ja selle piirialadel,» lisas ta.

Neljapäeval kiitis valitsus heaks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise «Puhas planeet kõigi jaoks» kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 2050. aasta kliimastrateegia eesmärke. Euroopa pikaajalise strateegia eesmärk on võtta üleilmsete kliimameetmete teemal maailmas suunanäitaja roll. Strateegiaga on kavas määratleda Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika pikaajaline suund, kuidas Euroopa Liit tervikuna võiks jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside nullilähedasi heitkoguseid tekitava majanduseni.

Eesti valitsus peab ülemaailmsete eesmärkide saavutamisel tähtsaks, et Euroopa Liidu kõrval panustaksid sellesse kõigi teiste piirkondade riigid, sealhulgas maailma majanduslikud suurjõud. Et tagada inimeste ja kaupade liikuvus, energia varustuskindlus ning energiajulgeolek, on kliimaneutraalsuse suunaliseks tegutsemiseks vaja Eesti valitsuse hinnangul tagada Euroopa Liidu tasandil paindlik rahastus, arvestades riikide võimalusi. See aitab säilitada nii meie piirkondade, riikide kui ka kogu Euroopa elanike toimetulekut ja majanduse konkurentsivõimet.