Juht põgenes puhumisreidilt: politsei leidis auto, aga mitte juhi

Kagu politseijaoskonna välijuht Rene Lipping kinnitas, et eile kella 22 ajal õhtul ei peatunud lähenev Mazda patrullpolitseiniku märguande peale. Patrullpolitseinik kasutas põleva taskulambi otsa paigaldatud punast koonust, mistõttu on vähetõenäoline, et juhile peatumismärguanne märkamatuks oleks võinud jääda.