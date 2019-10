Kaart: alkoholipiirangute ohvriks langevate viinapoodide lõplik arv selgub algaval nädalal

Nüüd saatis ettevõtlusamet linnaosadele täpse juhendi, kuidas tuleb mõõta alkoholipoe kaugust lastega tegelevast asutusest. «See vahepeal välja öeldud 15 alkoholikauplust on väga esialgne number, mis kindlasti muutub. Meie jurist andis äsja linnaosavalitsustele täpsed tingimused, mismoodi seda vahekaugust mõõta. Täpsustatud andmed laekuvad meile järgmisel nädalal,» ütles Tallinna ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja Aave Jürgen.

Nii ongi sulgemiskirves kadunud Nõmmel Turu plats 5/7 asuva alkoholikaupluse kohalt. Kui linnulennult on sealt lähima lasteasutuseni sada meetrit, siis jalakäija peab ühest asutusest teiseni jõudmiseks kõndima umbes 300 meetrit. Jürgeni sõnul vaatavad linnaosavalitsused oma esialgsed mõõtmised nüüd üle selle pilguga, et kui pika maa peab jalakäija maha kõndima, et lasteasutusest viinapoeni jõuda.