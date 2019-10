Asi kindel: vilepuhujaid saavad parema kaitse

Tänasel Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul võeti vastu vilepuhujate direktiiv, mille eesmärk on tagada, et inimesed, kes on teavitanud neile tööl teatavaks saanud õigusrikkumistest, ei kaotaks oma tööd ega langeks muus vormis tööandja kättemaksu ohvriks. Muudatusi peab tegema ka Eesti.