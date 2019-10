Autod ja ratturid rammivad üha sagedamini raudteeülesõitude tõkkepuid

«Kahjuks on niimoodi, et sõidukijuhid raudteeülesõidu kohal punast tuld ei pea punaseks ehk ei loe keelavaks tuleks, vaatamata sellele, kui rong on lähenemas. Foori punased tuled hakkavad põlema, aga sõidukijuhid ei peatu punase tule ees, peatuvad alles siis, kui tõkkepuu on füüsiliselt alla langenud,» rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.