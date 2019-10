Fotod: eile toimus esimene kopteri testlend raskele liiklusavariile

«Mida kiiremini traumapatsient jõuab kõrgema etapi haiglasse, seda suuremad on inimese ellujäämisvõimalused, seetõttu otsustasime ka Eestis testida raskesti vigastatute transportimist kopteriga otse sündmuskohalt traumakeskusesse. Konkreetse testlennu eesmärk oli teada saada, kui palju kopteritransport Tallinnast 70-110 km raadiusest reaalselt ajavõitu toob võrreldes reanimobiiliga ning kuidas asutuste vaheline koostöö sujub,» rääkis PERHi kiirabikeskuse juhataja ja õppuse peakorraldaja dr Arkadi Popov.

Eelmisel aastal toodi kriitilises seisundis patsiendid kopteriga haiglasse rohkem kui sajal korral ja haigekassal kulus selleks pool miljonit eurot. Lähiajal hakkab haigekassa rahastama kopteri lennutunde selleks, et kõige kiirem abi jõuaks ka liiklusõnnetuse ohvriteni. Haigekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja Tiina Satsi sõnul on sellise kiire abi vajajaid aastas kuni 15 ja haigekassa prognoosib teenuse hinnaks ligikaudu 50 000 eurot. «Arvutuse aluseks on raskelt vigasaanud patsientide arv, kelle puhul kiire abi suurendaks ellujäämisvõimalust või tähendaks paremat ravitulemust,» täpsustas Sats.