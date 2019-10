VTA ja kalatehase tüliõun peitub ettekirjutuses

Kalatehas luubi all

«Seadusest tulenevalt peab turuleviidav toit olema ohutu inimese tervisele ning toidukäitleja (tootja) vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks,» toonitas Kalda, lisades, et toidukäitlejatel tuleb tagada turule viidava toidu vastavus toiduohutuskriteeriumitele kogu kõlblikkusaja kestel.

«Ettevõttel (M.V.Wool) on kehtiv kohustus kontrollida iga toodetud partiid enne ettevõttes väljastamist Listeria monocytogenese esinemise osas. See tähendab seda, et tootepartiid ei tohi sisaldada listeeria bakterit, ehk tagatud peab olema n-ö nulltolerants,» selgitas Kalda.

Kalaskandaal

Riigikogu maaelukomisjonis eile erakorraliselt jutul käinud maaeluminister Mart Järvik (EKRE) heitis ka kohtumise järel veterinaar- ja toiduametile (VTA) ette paanika külvamist meedias ning toonitas, et augustist saati antud M.V.Wooli kalatööstusettevõtte proovid on olnud puhtad. Maaeluminister astus enda sõnul M.V.Wooli kalatööstuse kaitseks välja sooviga lõpetada meediasõda. Ta toonitas, et enne, kui vaidlus pole kohtus selgust andnud, ei ole vaja vaja asja meedias kajastada.

Maaelukomisjoni asejuht Urmas Kruuse (Reformierakond) pidas seevastu tähtsaks toiduohutusega seotud probleemide avalikku käsitlemist, et tagada tarbijate teadlikkus toiduainete kvaliteedi kohta. «Täielik avalikustamine on toiduohutuse aluseks. Just see on kõige parem meetod, kuidas saavutada tarbijate usaldus,» ütles Kruuse.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Eelmisel nädalal lahvatas uus skandaal ajakirjanduses, kui «Pealtnägija» ja Eesti Ekspress avaldasid samal päeval loo, kuidas kahelt surnud eestlaselt on leitud M.V.Wooli kalatehasest pärit listeeriabakter.

Nimelt kinnitas VTA, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul leiti olevat just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi 1247. Sama tüvega bakter leiti M.V.Wooli tehasest ja kalatoodetest.