Kohtunik sai noomituse kohtusaalis lugupidamatu käitumise pärast

Tallinna Ringkonnakohtu esimehe jaanuaris algatatud distsiplinaarasjas otsustas distsiplinaarkolleegium aprillis, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, teatas Riigikohus BNS-ile.

22. aprilli otsuses leidis kolleegium, et kohtunik on kohtuistungeid juhtides käitunud menetlusosalistega lugupidamatult ja ebaviisakalt. Samuti leidis kolleegium, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, kuna ta sundis menetlusosalist istungisaalist lahkuma.