ERRi teatel leiti M.V.Wooli tehase tootest taas listeeriabakter

ERRi teatel tuli täna veterinaar- ja toiduameti (VTA) laborist väidetavalt ametlik kinnitus, et M.V.Wooli kalatööstuse tootest leiti proovi võtmise käigus listeeriabakter.

«Minule helistas õhtul peale tööd - vist oli kella 18 paiku - asekantsler, kes väitis, et tõenäoliselt on proovides leitud uusi jälgi, rohkemat ma ei tea,» ütles Järvik.

Minister kordas saates, et surmajuhtumeid M.V.Wooli kalatööstusega seostada ei saa. «Seni kuni ei ole kindlaid tõendeid minu laual - neid ei ole siiamaani olemas - ei saa mina väita, et M.V.Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. Palun esitagu VTA või ükskõik kes kindel tõend, on see surmatõend või mis, kus on kirjas, et selle tagajärjel on surnud,» ütles Järvik. Minister lisas, et teemat maha vaikida poleks aga kindlasti õige. «Kontrollida tuleb, ma pigem nõuan seda.»

«Kui täna õhtul tuli info, et on kõrvalekaldeid proovides veel, sellest räägime homme ja toiduseaduse järgi on veterinaar- ja toiduameti juhil õigus tehas saneerida, panna kinni vastavalt seadusele. Sellest tuleb kohe teatada ministrit ja minister peab oma määrusega kehtestama moratooriumi või seadusest tuleneva korra, määrama perioodi, mis perioodil on tehas vaatluse all ja muud tingimused, aga minu poole pole siiani pöördutud,» jätkas Järvik. «Kui sealt tulevad mingid vastavad paberid minu lauale, on ka mul võimalus otsustada.»

M.V.Wooli PR-firma Corpore saatis meediale pressiteate, kus kinnitab, et veterinaar- ja toiduametilt laekus täna ettevõttele selgitusnõue 1. oktoobril võetud listeeriaproovide osas. M.V.Wooli tootmisest võeti 21 pinnaproovi ja neli tooraineproovi, kust listeeriabakterit ei leitud. Kolmest kalatootest võetud 15 osaproovist ühes esines listeeriabakteri leid 25 grammis tootes, teatas M.V.Wool. «Terve kõnealune tootepartii asub endiselt M.V.Wooli tehases,» ütles ettevõte.

«Samast tootepartiist akrediteeritud ja sõltumatu labori poolt võetud proovid ei näidanud listeeria esinemist. Ettevõte vastab VTA selgitusnõudele ja soovib ka teha kordustesti, selgitamaks välja, kas partii on ohutu. M.V.Wooli tehasest väljuvatele toodetele kehtib listeeriabakteri osas nulltolerants,» lisab ettevõtte esindaja. Samal ajal võttis VTA ka jaekaubandusest proove, mis osutusid M.V.Wooli kinnitusel kõik puhtaks.

M.V.Wool selgitab, et kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Siiski jääb ettevõtte sõnul võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb ja seepärast on kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g.

«Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juunis avaldatud raport kinnitab, et alates eelmisest aastast M.V.Wooli ruumides võetud proovides jäi näitaja alla 10 ühiku ning paaril korral ulatus 40 ühikuni. Piirnormi ületavad näitajad esinesid Prantsusmaa jaekaubandusettevõttes (näitaja 400 ühikut) ning Taani hulgikaubandusettevõttes (üle 570 ühiku). Mõlemal juhul on M.V.Woolil dokumentaalne tõestus, et antud kauba säilitamise temperatuuri on rikutud ning probleem on tekkinud hilisemas külmaahelas,» kirjutab M.V.Wool.

«M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele,» lisab ettevõte.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Hiljuti lahvatas aga uus skandaal ajakirjanduses, kui «Pealtnägija» ja Eesti Ekspress avaldasid samal päeval loo, kuidas kahelt surnud eestlaselt on leitud M.V.Wooli kalatehasest pärit listeeriabakter.

Nimelt kinnitas VTA, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul leiti olevat just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi 1247. Sama tüvega bakter leiti M.V.Wooli tehasest ja kalatoodetest.