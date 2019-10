ERRi teatel leiti M.V.Wooli tehasest väljunud tootest taas listeeriabakter

Minister kordas saates, et surmajuhtumeid M.V.Wooli kalatööstusega seostada ei saa. «Seni kuni ei ole kindlaid tõendeid minu laual - neid ei ole siiamaani olemas - ei saa mina väita, et M.V.Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. Palun esitagu VTA või ükskõik kes kindel tõend, on see surmatõend või mis, kus on kirjas, et selle tagajärjel on surnud,» ütles Järvik. Minister lisas, et teemat maha vaikida poleks aga kindlasti õige. «Kontrollida tuleb, ma pigem nõuan seda.»