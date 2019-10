Kingo soovitab väljaannetel oma äriplaan üle vaadata

Eesti Post on otsustanud perioodika kojukande tasu tõsta tulevast aastast keskmiselt 11,1 protsenti. Väljaannete hinnangul on see protsent liiga kõrge, pigem oleks mõeldav viieprotsendiline hinnatõus.

«See, mis Eesti Post välja pakkus – 11,1 protsenti – on natuke liiga palju meie hinnangul. Me ei näe, et see oleks kuidagi põhjendatud, arvestades ka kõiki kulusid, täna nad tegelikult tahavad põhimõtteliselt teha teenust halvemaks, aga kallimaks,» ütles eile uudisteagentuurile BNS Postimees Grupi esimees Andrus Raudsalu.

«Eesti Post ega riik ei saa korraldada ajakirjandusväljannete äritegevust,» ütles Kingo eile TV 3 saatele «Seitsmesed uudised».

Minister põhjendas, et väljaannete tiraažid on aastate jooksul sihikindlalt langenud. «Siin võib-olla on see koht, kus nad ise peaksid vaatama oma ärilise tegevuse üle põhjalikult,» lisas Kingo.