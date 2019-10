Tallinna Sadama kinnisvaraarendus sai rohelise tule

«A-terminali ja linnahalli vahele jääb kuue hektari suurune maatükk. Kogu sadama-ala kohta viidi mõne aasta eest läbi arhitektuurivõistlus ja täna me näeme, et selle võistluse tulemused hakkavad omandama reaalset kuju, ehk siis ehitusõigust antakse kas detailplaneeringute või projekteerimistingimustega,» rääkis abilinnapea Andrei Novikov.

«Praegu pole see ala kuigi atraktiivne, kuigi ta asub linna keskel ja mere ääres. Meie eesmärk on võimaldada sinna tulevikus uue linnasüdame teke ja anda inimestele juurdepääs mererannale. Et sinna tekiks nii elu- kui töökohti ja piirkond oleks ühistranspordiga hästi varustatud. Siia peaks tulema ka trammiliini pikendus,» lausus Novikov. Ta lisas, et tegu on ühe kõige olulisema detailplaneeringuga, mis on Tallinnas sel aastal algatatud.