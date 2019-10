Valitsus: oleme Itaaliaga solidaarsed teisiti kui pagulasi vastu võttes

«Lähtume immigrantide vastuvõtul vabatahtlikkusest,» ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil ja viitas, et Itaalia ise on lisaks inimeste vastuvõtmisele rääkinud ka Euroopa Liidu liikmesriikide panustamisesest ühenduse välispiiride valvamisse, vahendab ERRi uudisteportaal .

Helme tõi välja Prantsusmaa esindaja sõnad viimaselt ELi sise- ja justiitsnõukogult, kes olevat öelnud, et Pariis mõistab, et ränne on ka sisepoliitiline küsimus ning ei soovi, et see hakkaks lõhkuma Euroopa Liidu ühtsust. Seepärast tervitab Prantsusmaa iga solidaarsuse ilmingut, ka neid, mis ilmutavad ennast muul moel kui pagulaste vastuvõtmine, rääkis minister.