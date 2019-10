VTA: M.V.Wooli kalatoodetele kehtib listeeriabakteri nulltolerants

Nimelt sai Eesti kalatööstus M.V.Wool neljapäeva hommikul veterinaar- ja toiduametilt (VTA) ettekirjutuse, mis näeb ette 200­-grammiste viilutatud graaviforelli pakkide tagasikutsumise jaekaubandusest.

Ettevõtte väidab seejuures, et toote tagasikutsumiseks kaubandusest peab olema tõestatud listeeriasisalduse piirmäära ehk 100 ühiku ületamine, mida nende sõnul praegu toimunud ei ole.

Kalda aga selgitas BNSile, et mikrobioloogia määrus sätestab, et kui ettevõte soovib aluseks võtta listeeriabakteri kriteeriumi kõlblikusajal turule viidud tootes kuni 100 ühikut (cfu/g), siis peab see eelnevalt olema pädevale asutusele tõendatud. Selleks on omakorda vajalik läbi viia kestvuskatsed.

«Antud ettevõte ei ole seda nõuetekohaselt teinud ning sel juhul kehtib ettevõttele määruse tingimus, et tootes ei tohi Listeria monocytogenest leiduda. Juhul, kui antud mikroorganism leitakse, tuleb toode turult tagasi kutsuda,» ütles VTA peadirektori asetäitja.

Seega tuleb kalatööstusele seatud nõude kohaselt M.V.Woolil teostada iga toote partii osas listeeriabakteri tuvastamine enne, kui toit on viidud selle tootnud toidukäitleja vahetu kontrolli alt välja. Positiivse tulemuse korral ei ole lubatud partiid ettevõttest välja saata.

Kalda märkis, et M.V.Wooli kalakäitlemisettevõtest võetud proovide analüüsimisel tuvastati, et viilutatud graaviforelli ühes osaproovis leidus bakter Listeria monocytogenes. Ettevõttele kehtib aga Euroopa Liidu määruse kriteerium, mis ei näe ette, et järelevalve korras lisaks listeeriabakteri leidumisele tuleks teostada veel ka bakteri arvuline määramine.

«Tarbijale üleantav toit peab olema ohutu. Kuna ettevõttest leitud Listeria monocytogenese tüve ST1247 puhul on tegemist haiguspuhanguid põhjustanud tüvega, mis on keskkonnaresistentne ja väga tõvestav, siis riski arvestades ei ole lubatud Listeria monocytogenese esinemine M.V.Wooli toodetes,» rõhutas Kalda.

Ta lisas, et VTA edasised tegevused sõltuvad tuvastatavatest asjaoludest ja nendest tulenevast ohust tarbijale. Amet arvestab kõiki riski maandamise võimalusi ning rakendab vajadusel erinevaid meetmeid. Seejuures lähtub VTA Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest number 882/2004 ja artikkel 54-st.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Septembri lõpus lahvatas uus skandaal, kui meediaväljaanded kirjutasid, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul leiti olevat just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi 1247.