Reinsalu: ENPA ei ole jututuba, seal tuleb väga tõsist tööd teha

«Kui küsimus on see, et kas oma sõnu tuleb valida, siis ma ütlen, et muidugi tuleb valida ja need sõnad löövad valusasti tagasi hiljem, ma arvan, et see on see õppetund sellest,» kommenteeris Reinsalu täna ENPA delegatsiooni valitud Reitelmanni väljaütlemisi.

«Aga ma ei ole nõus Urmas Reitelmanni sõnadega, et ENPA on jututuba,» lisas ta. «Ma arvan, et seal tuleb - nüüd, kui Venemaa on ENPAsse naasnud - väga tõsist tööd teha,» rääkis Reinsalu. «Aga kas Eesti kohale langeb häbi, kui Urmas Reitelmann on seal ligi 700 inimese seas? Ei, see on läbilõige nendest parlamentidest, mida inimesed on valinud, seal on parlamentide esindajad, seal ei astu kardinalid,» jätkas ta.



«Tuleb ära õppida, tuleb kodutöö ära teha, ei ole tal pääsu midagi. Me oleme nii väike riik, me peame olema oma mastaabist suuremad,» ütles Reinsalu Reitelmannile, lisades, et tema hinnangul on ENPA seni head tööd teinud.