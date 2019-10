Kruuse küsib Rataselt maapostkontorite sulgemise põhjuste kohta

Kruuse sõnul selgus hiljuti, et universaalset postiteenust osutavate postkontorite arvu võib Eesti post kärpida 20 protsenti ehk 52 postkontori võrra, samuti on võimalus kokku tõmmata kirjakastide arvu 20 protsendi võrra ehk 392 kirjakasti võrra.

«Samal ajal on Eesti riik võtnud Eesti Postist dividende, käesoleval aastal 1,6 miljonit eurot, 2018 aastal 723 000 eurot, 2017 aastal 1,3 miljonit eurot,» märkis Kruuse ja lisas, et AS-ile Eesti Posti dotatsioon perioodiliste väljaannete kojukande toetuseks maapiirkonnas elavatele inimestele on püsinud 2017. aastast samal tasemel ehk 1,7 miljonit.