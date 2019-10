Fotod: president Kaljulaid kohtus ametikaaslastega Kreekas

Kaljulaid nentis, et Iirimaa peab ilma leppeta Brexiti korral tegema keerulisi valikuid ja ohverdusi. Ühendkuningriigi hiljutised ettepanekud on edasiste kõneluste aluseks, aga enne eelseisvat Euroopa Ülemkogu tuleb veel tööd teha, leidis ta.

«Paraku peame kõik olema riikidena valmis kõige mustema stsenaariumi jaoks ja tagama, et meie kodanike õigused ja ettevõtete huvid on kaitstud,» ütles president Kaljulaid Iirimaa riigipeaga kohtudes.

President Kersti Kaljulaid on täna Kreekas Arraiolose grupi presidentide kohtumisel, kuhu on kutsutud riigipead, kes ei võta osa Euroopa Liidu Ülemkogust.

Kaljulaid rääkis oma sõnavõtus sellest, et Euroopa Liidul on olemas kaks tugevat sammast – piiriüleste e-teenuste kasutamist lihtsustav määrus eIDAS ja isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR, mis aitab tagada ELi kodaniku andmete kaitse üleilmselt –, et ehitada tugev digitaalselt ühendatud Euroopa Liit. «Meil on siin konkurentsivõime eelis, aga selle täiel määral ära kasutamiseks peab sellega käima kaasas ka lubav seadusandlus,» lausus ta.