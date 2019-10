Kohus teeb Savisaare korruptsioonikaasuses otsuse jaanuaris

Kõigi kohtualuste kaitsjad kinnitasid vaidluste käigus, et prokuratuuri süüdistus on tõendamata ja nende kaitsealused pole kuritegusid toime pannud. Viimase sõna õigust kasutasid kõik protsessi lõpuks kohtu alla jäänud süüdistatavad ehk Kalev Kallo, Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman. Ka nemad kordasid üle juba protsessi ajal kõlama jäänud seisukoha, et pole süüdistuses märgitud tegusid toime pannud.