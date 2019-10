Vald hakkab Kuressaare keskväljaku projekteerijalt raha nõudma

«Vallavalitsuse tellimusel valminud eksperthinnangu valguses on tegu projekteerimisveaga ja kõigile on ka oma silmaga näha, et see lahendus ei tööta. See tähendab, et peame esitama nõude projekteerija vastu. Olen juba eelnevalt asunud läbirääkimistesse Maria Mägi Advokaadibürooga,» rääkis Leivategija.