Galerii: e-jäätmete Majakas kõrgub Telliskivi loomelinnakus

«Majakas sümboliseerib Eestis ühe päevaga tekkivaid elektri- ja elektroonikajäätmeid – 125 kuupmeetrit,» ütles Elo Liiv. «Olgu see Majakas meile kõigile meelde tuletamas, kui tähtis on kasutatud kodumasinate ja muude seadmete taasringlusse võtt, vähendamaks meie ökoloogilist jalajälge. Jäätmed on vaja alati viia kogumispunktidesse,» lisas Liiv.