Kuidas sattus Toompealt kadunud Lenini bareljeef Helir-Valdor Seederi kätte? Seeder ei mäleta, kes selle talle tõi

Eesti Ülemnõukogu otsustas 8. mail 1990 lõpetada ENSV sümbolite kasutamise. Ülemnõukogu saalist kõrvaldati punane lipp ning istungitesaalis saadikuid valvanud Lenini bareljeef kaeti sinimustvalgega kinni.

Mõistagi ei meeldinud see otsus impeeriumimeelsetele rahvasaadikutele. Näiteks Ülemnõukogu saadik Genik Israeljan nõudis 14. mai istungil pool-hüsteerilisel kõneviisil aru: «Mul on küsimus meie vabariigi presidendile. Kuna teda ei ole kohal, adresseerin oma küsimuse juhatajale. Kеs andis käsu katta Lenini bareljeef? Käsuandja nimi ja amet?»

Venelastest saadikud korraldasid säärase ebaõigluse vastu isegi näljastreigi. Ööbiti otse istungitesaalis. Miskipärast leiti hommikul näljastreikijate laua alt siiski saiapuru.

Pärast seda, kui Lenini bareljeef saalist lõplikult minema viidi, kaovad kunstiteose asukoha osas jäljed vette. Kultuurimälestiste registrist seda ei leia.

Ülemnõukogu Lenini kohta kerkis küsimus reede õhtul Pärnus, kui siseminister Mart Helme kohtus rahvaga. Saalis püsti tõusnud küsija väitis, et kurikuulus Lenini bareljeef on Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi käes.

«Kuidas see varastati riigikogu varade hulgast, kuidas see sattus Seederi kätte? Kes aitas Seederil seda bareljeefi varastada?» uuriti saalist. Siseminister Mart Helme jäi vastamisega hätta: «Ma esimest korda kuulen. Ja kui ma teile ausalt ütlen, siis noh ... mis ma ütlen nüüd ... Lenini bareljeef ...» Helme lubas siiski Isamaa esimehelt Seederilt järele küsida, kui ta temaga järgmisel korral kokku saab.

Helir-Valdor Seeder ütles Kanal 2 «Reporterile», et ta kollektsioneeribki nõukogude atribuutikat ning tunnistas, et tema valduses on nii mõnigi Lenin, teiste hulgas Ülemnõukogu saalis seisnud bareljeef. Kuidas see kogukas metallsulamist teos tema kätte sattus, poliitik väidetavalt ei mäleta. Seeder teadis vaid öelda, et see kuju kingiti talle. Aga kes ja kas tal oli selleks ka õigus? «Ei, ma tõesti ei mäleta,» väitis Seeder.

Erakonna Isamaa juht lubas, et millalgi lähitulevikus avatakse Viljandis püsinäitus ning kõik soovijad saavad tema kollektsiooni oma silmaga vaatama tulla. Teiste eksponaatide seas pannakse välja Ülemnõukogu Lenin.

Nõukogude sümboolika ja esemed on väga populaarsed. Neid müüakse ja vahetatakse. Müügiportaalides pakutavate esemete päritolu on aga keeruline kindlaks teha, sest Nõukogude Liidu lagunedes visati võõrvõimu kehastanud sümboolika keldrisse või pööningule. Mälestisena võeti arvele üksikud esemed, millest osa on igaveseks kadunud. Viimase kolmekümne aasta jooksul varastatud 598 kunstimälestise seas on samuti üks Lenini bareljeef, mis kadus TTÜ aulast 1995. aastal. Toompea Lenini kohta ei leia avalikest registritest ühtegi märki.

Intervjuu Helir-Valdor Seederiga

Nii et see kurikuulus Lenin Ülemnõukogu saalist on teie käes?

On tõesti, vastab tõele. Pikki aastaid juba.

Aga te ei mäleta, kuidas täpselt see sattus ...

Keegi mulle selle kinkis, jah - ma pean lausa meelde tuletama. Praegu mul hetkel ei tule isegi meelde. Mul on neid eksponaate hulgem. Ma kavatsen ka püsinäituse mingil hetkel avada. Peaaegu et on juba valmis.

Aga ei tule see hetk meelde, kuidas see sattus teile?

Ei, ma tõesti ei mäleta. Keegi mulle ta nüüd tõi ja kinkis. Ma pean vaatama, võib-olla mul on kuskil kirjas, algallikates ja dokumentides.

See härra, kes seal Pärnu saalis püsti tõusis, süüdistas Seederit otsesõnu varguses ... et kuidas siis riigivara ...