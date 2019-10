Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rootsis Põhjala ja Balti kolleegidega

«Endiselt ei ole selge, kas Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust toimub lepingu alusel või lepinguta. Praegu tähtajaks seatud 31. oktoober on kohe käes ning Eesti ja Euroopa Liit on valmistunud kõigiks juhtudeks,» märkis Eesmaa. Ta tõstis esile ka arutelu idapartnerlusprogrammi üle. «Koostöö Euroopa Liidu idapoolsete partneriga on Eesti jaoks oluline. Aitame Ukraina, Gruusia ja Moldova jaoks tähtsaid küsimusi ka teiste liikmesriikide päevakorras hoida,» ütles Eesmaa.