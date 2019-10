Suurgildi hoones avatakse näitus Georg Otsast

Aastatel 1920-1975 elanud laulja ja näitleja Georg Ots puudutas oma ande ja sarmiga miljoneid inimesi vähemalt kuuendikul planeedist Maa. Eestis hinnati teda kõrgelt, Venemaal ja Soomes lausa jumaldati. Omaaegsed poliitilised olud, eelkõige raudse eesriide haare ja Otsa tagasihoidlik iseloom takistasid tal vallutamast ülejäänud maailma. Need, kes on tema talendist osa saanud – olgu siis raadio või televisiooni, ooperi- ja operetiteatri või filmilindi vahendusel – kinnitavad üksmeelselt, et Ots oli legend juba oma eluajal.