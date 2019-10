Eesti suursaadik Martin Roger Poolas: Poola võimuparteid «Seadus ja õiglus» saadab edu ka tänastel valimistel

«Kui ma räägin siin erinevate poliitika analüütikutega, siis nad ütlevad, et põhiline põhjus, miks nad (PIS) on nii populaarsed, on see, et nad lubavad ja nad viivad need lubadused ka ellu,» ütles Roger KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin» anud pikemas intervjuus.

Üks populaarsem lubadus PISilt on suursaadiku sõnul olnud lapsetoetus 500 zlotti, mis on natuke üle 100 euro lapse kohta. Ja see lubadus on täidetud.

«Sel ei ole küll olnud ehk nii suurt mõju sündivuse suurendamisele Poolas, kuid ta on aidanud vähendada vaesust, eriti lasterikastes peredes,» märkis suursaadik.

Samas on PISi kurss viimastel aastatel pälvinud korduvalt Euroopa Liidult kriitikat, ennekõike Poolas toimunud kohtureformiga seoses, mille käigus tehtud seaduse muudatused on tekitanud kahtlusi riigi kohtusüsteemi täielikus sõltumatuses.

«Euroopa Liidus meie koostöö põhineb usaldusel. Me jagame samu väärtusi ja ELis üheks põhiväärtuseks ongi ju õigusriigi põhimõte, mis hõlmab endas ka kohtute sõltumatust – see, et kohtute töösse ei sekkuks poliitilised jõud,» ütles Eesti suursaadik.

«See dialoog, mis on juba aastast 2016 (kohtute sõltumatuse küsimuses) Euroopa Komisjoni (EK) ja Poola vahel kestnud, on viinud teatud kohtuasjadeni. EK ja Poola vahel käib aktiivne mõttevahetus, küsimust arutatakse ka liikmesriikide vahel, mis loomulikult tekitab palju küsimusi ka laiemalt.»

Eesti jaoks on Rogeri sõnul oluline, et kõik ELi riigid täidaksid õigusriigi põhimõtteid. «Kohtute sõltumatus on loomulikult meile väga oluline, nagu seegi, et see küsimus lahendataks EK ja Poola vahel siiski omavahel suheldes,» rõhutas ta. «Kokkuvõttes, mis meile on oluline, on see, et me kõik jälgiksime neid kohustusi, millega me oleme ühinenud.»