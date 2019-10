ITKs on lülisamba operatsioonidel ametis Põhja-Euroopa ainus robotkäsi

ITK lülisambakirurgia keskuse juht Taavi Toomla tunnistas robotkätt demonstreerides, et ei uskunud, et meditsiin võiks üldse nii kaugele areneda. Alles mullu USAs kasutamisloa saanud seade ei tee mitte ainult kirurgide tööd kergemaks, vaid tänu sellele paranevad patsiendid märksa kiiremini, vahendas ERRi «Aktuaalne kaamera» .

Kui seni tuli seljaoperatsiooni puhul teha üks 10-15-sentimeetrine haav, siis nüüd on implantaatide ehk kruvide paigaldamiseks vaja mõnesentimeetrist lõiget ja nende väikeste avauste kaudu tehakse ära kogu kirurgiline töö.

Kui seni kestis implantaatide paigaldamine poolteist tundi, siis tänu robotist abilisele lüheneb operatsiooniaeg 30 minutile ja kuna operatsioonitrauma on väiksem, on ka paranemine kiirem - patsiendid lubatakse koju juba paar päeva pärast operatsiooni ja nad ei vaja tugevaid narkootilisi valuvaigisteid.

Toomela usub, et robotkäsi muudab lülisambakirurgiat jäädavalt ja kui esialgu on 700 000 eurot maksnud seade haruldus, siis juba mõne aasta pärast muutub see sama tavaliseks nagu röntgeniaparaat.