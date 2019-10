Õpetajate aineliidud on vastu põhikooli lõpueksamite kaotamisele

Õpetajate aineliitude hinnangul on oluline jätkata seniste ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite arendamist. Põhihariduse standard on väärtus, mis peab olema ühiskonnas kokku lepitud. Riiklikud lõpueksamid on loomulik osa õppest, millel on oluline roll õppija motivatsiooni kujunemisel, teadmiste-oskuste-hinnangute süstematiseerimisel ja arenguks tarviliku pingutuse toetamisel, kirjutavad aineliidud.