PPA juhtivmenetleja: autojuht oli nii kohkunud, et pidime talle vett tooma

«Eile hommikul Nõmmel Rohelise tänaval liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduauto Mercedes-Benz juht võttis täna ise politseiga ühendust,» sõnas PPA pressiesindaja Annika Maksimov.

Politsei pidas 50-aastase mehe väärteokorras kinni ja õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus.

Maksimov kinnitas, et autojuht on kinni peetud hetkel kuni 48 tunniks liiklusseaduse § 223 ja § 236 alusel. See tähendab, et kui autojuht on rikkunud liiklusnõudeid ja sellega tekitanud varalise kahju või tervisekahjustuse, võib autojuhile määrata rahaliseks karistuseks kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot, aresti või juhiloa äravõtmise kuni kuueks kuuks.

Kuna autojuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt, võib talle määrata karistuseks veel kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot lisaks, aresti või juhiloa äravõtmise.

PPA juhtivmenetleja Margus Trees kirjeldas täna Kuku raadios, kuidas autojuht politseiga ühendust võttis ning millised on edasised sammud.

«Kontakti võtmine käis lihtsalt, isik helistas valvetelefonile ja teavitas, et tuleb Rahumäe teele ja annab ennast üles,» sõnas Trees ja lisas, et veidi peale kella 10 hommikul tuligi mees kohale, andis ütlused ja tunnistas oma teo üles.

Ajakirjanik Timo Tarve küsimusele, kas autojuht oskas oma tegu põhjendada, vastas Trees eitavalt. Autojuhi sõnul kaotas ta sõiduki üle juhitavuse, proovis pärast kokkupõrget hoonest välja tagurdada, kohkus juhtunust ja lahkus.

«Ta oli täna ka küllaltki endast väljas,» sõnas Trees ja ütles, et autojuhi siiras kahetsus kõlas küllaltki usutavalt. Suure ehmatuse tõttu pidid politseinikud juhile ülekuulamisel ka vett tooma.

«Tema jaoks oli viimane piisk see, et laps sai viga,» ütles Trees ja lisas, et see oli ka põhjus, miks autojuht end üles tuli andma.

Kuigi nüüd ei saa enam kindlaks teha, kas juht oli alkoholijoobes või mitte, kinnitas Trees, et õnnetuse järel lahkumisel on karistus põhimõtteliselt sama. Autojuht oli Treesi sõnul oma teo tagajärgedega ja võimalike karistustega nõus ning mingit vastuvaidlemist polnud.

Tarve küsimusele, kas autojuht on valmis ka perekonna ees vabandama, vastas Trees, et ilmselt küll. Autojuht oli politseile avaldanud kahetsust ja kinnitas, et on valmis perele ka kahjud hüvitama.

Nõmme linnaosa toetab rahaliselt

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles Kuku raadios, et on mõlema õnnetuses kannatada saanud perega suhtluses ning linnaosa pakub neile rahalist tuge.

«Nõmme linnaosa valitsus võttis perega ise ühendust ja pakkus ajutise lahendusena kriisikorterit. Pere teatas, et saab ajutiselt nädala lõpuni elada tuttava juures,» sõnas Šillis ja lisas, et mitte kumbki perekond kriisikorterit ei vajanud.

Šillis selgitas, et kriisikorterid on esmane ajutine lahendus, mida Tallinna linn pakub, kui inimene kaotab kodu. Paljud eelistavad jääda sellisel juhul ajutiselt lähedaste juurde, kuid kui inimesel sellist võimalust ei ole, saab viibida kriisikorteris.

Tema sõnul otsustas Nõmme linnaosa valitsus seejärel, et perekondi toetatakse rahaliselt, et aidata neil uut elupinda leida.

«Perekondi on kaks, lisaks täiskasvanutele kuus last,» lisas ta.

«Mis puudutab Nõmme üüriturgu, siis see ei ole väga suur. Siiski tahaksin tänada ka Nõmmekaid endid, kes sotsiaalmeedia vahendusel on väga palju välja pakkunud erinevaid asenduspindu Nõmmel,» sõnas Šillis. Temale teadaolevalt olid pered juba eile käinud mitme asenduspinnaga tutvumas, kuid otsust polnud veel teinud.

Nõmme linnaosa oleks saanud perele pakkuda ka sotsiaalkorterit Nõmme sotsiaalmajas, kuid Šillise sõnul perekond sellest keeldus, eelistades rahalist tuge.

«Niipalju kui mul on teada, siis omanikul, kellelt pered eluaset üürisid, oli olemas ka kodukindlustus,» lisas ta.

Eile hommikul kaotas sõiduauto Mercedes Benz suurel kiirusel juhitavuse ning sõitis tee ääres asuva maja seina. Majas viibis õnnetuse hetkel kaks last, kellest üks, 8-aastane laps sai viga ning viidi tervisekontrolliks haiglasse. Tema vigastused ei olnud õnneks suured ning ta lubati peagi tagasi koju.

Politsei asus otsima sündmuskohalt põgenenud autojuhti. Teada oli, et sõiduki tegelik omanik seda enam ei kasutanud ning tuvastati ka sõiduauto võimalik juht, keda eile ei tabatud.