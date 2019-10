Kallas Ratasele: pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt

«Jüri Ratas räägib kogu aeg, et tuleb maksudebatti pidada - kus on see debatt, mis on sinu ideed, mida sa tahad siis teha, millised maksud sa tahad kehtestada või mida sa tahad ära kaotada? Selles mõttes minule tundub, et see maksudebati jutt, et tuleb algatada maksudebatt, tähendab seda, et tegelikult valmistatakse pinnast ette selleks, et minna mööda riigieelarve tasakaalust või kehtestada uusi makse,» rääkis ETV saates «Esimene stuudio» Kaja Kallas, kelle sõnul ei ole ta Rataselt seni kuulnud, millist maksusüsteemi soovib viimane kehtestada.

Ratas tõi vastuseks välja mitu maksudebatiga seotud ideed: «Võtame kas või OECD hinnangud, see on olnud päris mitmed aastad, mis tõesti soovitab Eestile miinuseelarvet, tasakaalust väljas eelarvet ja ütleb, et see raha tuleb suunata näiteks ühel aastal infrastruktuuri - see on üks koht, kus pidada debatti,» rääkis peaminister. «Vaadata üle, mis teenuseid me pakume, mis mahus me pakume ja kas me seda struktuuri muudame ja kolmas koht on igal juhul maksudebatt, mis tuleb pidada, kas tõstame mingeid makse, kas me ei tõsta mingeid makse, võib-olla me mingeid makse langetame. Peame arvestama, et teatud teenused ühiskonnas siis ka muutuvad,» rääkis Ratas, kelle sõnul tulebki seda debatti pidada rahulikult. «Ja siin kõrval on veel neljas väga suur osa, mis on seotud tänaste kliimaeesmärkidega Euroopa Liidus ja Eestis,» lisas ta.