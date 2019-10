Õpetajate aineliidud ei toeta jätkuvalt põhikooli eksamite kaotamist

Teisipäeval riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil tekkis õpetajate kinnitusel rohkem uusi küsimusi, kui saadi vastuseid. Samuti sai kinnitust tõsiasi, et valdkonna eksperte ehk õpetajaid pole eelnõu väljatöötamisse kaasatud. Samuti puudub haridus- ja teadusministeeriumil selge nägemus õpitulemuste välishindamise tulevikust, märkisid õpetajate aineliidud.

Pärast istungit ühinesid esmaspäeval kuueteistkümne aineliidu poolt tehtud avaliku pöördumisega nii Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kui Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts. Seega on pea kõik Eestis tegutsevat õpetajate aineliitu esitanud oma selge sõnumi nii kultuurikomisjonile kui haridus- ja teadusministeeriumile: teaduspõhiste uuringuteta ning kiiruga tehtud seaduseelnõu tuleks arutelult tagasi kutsuda.

Lisaks ühinesid õpetajate aineliitude pöördumisega Eesti Lasteaednike Liit, kes on nende väitel praeguseks jõudnud analoogsesse olukorda neid puudutava seadusandluse osas, mida nad tabavalt nimetavad «näilise kaasamise praktikaks».

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimees Madis Somelar tõdes, et praegune Eesti kodanikuühiskond on jõudnud polüarhiasse.«Peaksime selle üle ühiselt uhkust tundma ning õpetajate esitatud eksperthinnanguid ka arvestama. On ju polüarhiasse jõudmine suuresti meie professionaalse õpetajaskonna teene.»