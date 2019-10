Hoiatus: vett ja sularaha õnnistavad kelmid varastavad vanaprouade tagant

Eelmisel nädalal pöördusid politseisse kaks eakat Mustamäe elanikku, kellelt meelitati tervendamise lubadustega välja suuri rahasummasid.

24. septembril tuli Tallinnas Ehitajate teel 91-aastase naise juurde kaks tundmatut vene keelt kõnelevat naisterahvast, kellest üks esines ravitsejana.

Eakat naist veendi, et üheskoos tuleb minna tema koju, et saaks vett ja sularaha õnnistada. Kelmid kinnitasid vanaprouale, et see aitab tervisehädade vastu. Kannatanu võttis kodust kaasa 4260 eurot. Raha asetati kilekotti ja anti tagasi. Koju jõudes avastas naine aga, et kilekotis on raha asemel ajalehed.

Teine juhtum leidis aset 3. oktoobril, kui Tammsaare tee lasteaia lähedal tulid 84-aastase naise juurde kaks tundmatut. «Üks naistest esines taas ravitsejana, korrati samasugune skeem ja taas leidis kannatanu sularaha asemel ajalehti, kahju oli 1600 eurot,» rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude eriasjade uurija Margus Semjonov.

Sarnaseid kuritegusid pandi Eestis toime ka eelmise aasta kevadel ja ka oktoobris. Toona pakkusid vene keelt kõnelevad naised Narvas, Kohtla-Järvel ja Tallinnas eakatele inimestele imelist tervendamist vee õnnistamise teel, kahjud ulatusid tuhandetesse eurodesse.

«Kahjuks on kõige vähem kaitstud need eakad, kellel pole sugulasi ja lähedasi, kes saaks neid selliste skeemide eest hoiatada. Aga abi on ka osavõtlikest naabritest, tuttavatest ja sotsiaaltöötajatest. Oluline on meeles pidada, et raha on turvalisem hoida pangas,» ütles Semjonov. «Mingil juhul ei tohi võõraid inimesi enda juurde koju kutsuda, kui keegi soovib teie koju saada jõuga, kutsuge naabreid appi ja andke juhtunust kohe teada numbrile 112,» lisas ta.

Politseil on alust arvata, et selliste kelmide ohvreid võib olla rohkem. Inimesi, kes on langenud taolise kelmuse ohvriks, palutakse pöörduda politseisse, helistades 112 või pöördudes lähimasse politseijaoskonda.