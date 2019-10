President: tänu reservistide valmidusele on Eesti kaitstud

President Kersti Kaljulaidi sõnul on Eesti kaitsevõime jaoks kriitilise tähtsusega reservarmee väga kiire ja lühikese etteteatamisajaga mobiliseerimine. «Sedalaadi õppused on üliolulised, sest raske on leida efektiivsemat ja realistlikumat moodust meie reservarmee ja mobilisatsioonisüsteemi reageerimiskiiruse testimiseks,» lausus president. «Tänan nii kiirelt kohale ilmunud reservväelasi kui ka nende tööandjaid ja lähedasi mõistva ja toetava suhtumise eest. Tänu meie reservväelaste valmidusele on Eesti alati kaitstud,» tänas Kaljulaid reservväelasi.