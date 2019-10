Riigikohus jättis Edgar Savisaare kaitsjatele makstud 230 000 eurost ilma

Harju maakohus jättis kaitsjate taotluse läbi vaatamata. Maakohus selgitas varasemale riigikohtu praktikale toetudes, et taotlus kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks tuleb esitada enne seda, kui kohus siirdub nõupidamistuppa lahendit tegema. Kui kaitsjad taotlesid menetluse lõpetamist, pidid nad arvestama võimalusega, et hilisemat kohtuliku arutamise staadiumit, mille raames kohtule taotlusi esitada, enam ei tule.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga, et menetluskulude hüvitamise taotlused ei olnud esitatud õigeks ajaks. Ringkonnakohus rõhutas, et riigikohtu praktika menetluskulude taotluse esitamise võimaluse kohta enne kohtu lahkumist nõupidamistuppa on ühetaoline ning selles suhtes erandeid tehtud ei ole.