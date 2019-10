Kliimaneutraalsuse eesmärki pooldab 70 protsenti Eesti elanikest

Kui üldiselt on erinevate parlamendis esindatud erakondade toetajad ülekaalukalt seiskohal, et kliima soojeneb ning see soojenemine on inimtekkeline, siis mõnevõrra skeptilisemad on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetajad, kelle seas on samal seisukohal pool toetajaskonnast. Samas tähendab see, et ka EKRE toetajaskonnas on enamuses need, kelle arvates leiab aset globaalne kliimasoojenemine - 51 protsenti nõustub ja 45 protsenti ei nõustu - ning globaalne kliimasoojenemine on inimtegevuse põhjustatud - 49 protsenti nõustub ja 44 protsenti ei nõustu.