Fotod: Keilas torgati läbi hulk autorehve

«Esmaspäeva, 21. oktoobri kella 9 seisuga on politseile laekunud teave 12 erineva aadressi kohta, kus on kahjustatud sõidukite rehve. Tegemist on torkevigastustega ja kannatada saanud sõidukite hulk on suur,» teatas Keila linnavalitsus Facebookis.